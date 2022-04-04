Крім того, материнська компанія наразі вивчає можливість дострокового розірвання договору. 24 канал дізнавався про тонкощі ситуації.

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Що відомо

Компанія Tele2 вийшла на ринок Росії у листопаді 2001 року. Згодом вона продала увесь місцевий бізнес банку ВТБ, але умови договору передбачали збереження назви бренду за новим власником на 10 років. У 2020 році 100% акцій отримав Ростелеком, причому дія договору про використання бренду була збережена.

Цей договір про бренд спливає у березні 2023 року, тобто через рік.

Компанія вже заявила, що однозначно не стане підписувати новий, а зараз вивчає можливі способи та наслідки дострокового розірвання старого.

Сама ж російська "дочка" Tele2 у коментарі пропагандистам видання ТАСС каже, що не бачить підстав для припинення надання ліцензії та не веде наразі жодних комунікацій зі шведською компанією з цього питання.