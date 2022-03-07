Цього разу політику держави-окупанта дісталося від Скотта Келлі, колишнього астронавта NASA і капітана ВМС США у відставці. Він процитував один з твітів Рогозіна і прокоментував його слова.

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Що сказав Скотт Келлі

2 березня Рогозін опублікував на своїй сторінці у твітері відео, зняте на стартовому майданчику на Байконурі. У ролику група людей заклеює прапори деяких країн – нам показують, зокрема, Британський, Японський та США. Усі вони запровадили санкції щодо окупанта через повторне вторгнення на українську територію.

"Стартовики на Байконурі вирішили, що без прапорів деяких країн наша ракета буде красивіше виглядати".

Після цього Келлі відповів йому російською мовою:

"Дімон, без цих прапорів та іноземної валюти, яку вони приносять, твоя космічна програма виїденого яйця не буде коштувати. Може, знайдеш собі роботу в Макдональдсі, якщо Макдональдс ще існує в Росії".

McDonald's в Україні та Росії

Варто зазначити, що мережа ресторанів McDonald's тимчасово зачинила свої заклади в Україні через військове вторгнення, мотивуючи це турботою про безпеку працівників. Разом з KFC компанія почала поставляти їжу військовим та цивільним.

Проте, судячи з усього McDonald's продовжує працювати в Росії на фоні масового виходу з її ринку інших компаній та брендів. Також роботу на території агресора продовжує Burger King, повідомляє видання Business Insider.

Нагадаємо. У 2014 році на фоні санкцій, які США вводили через окупацію Криму Росією, Рогозін заявив, що ‎його країна може відмовитися від доставки американських астронавтів на МКС.‎ Він запропонував Штатам доставляти своїх людей у космос за допомогою батута. Через шість років Ілон Маск, компанія якого успішно запустила корабель Crew Dragon, пригадав Рогозіну його їдкий жарт й іронічно повідомив: "Батут працює".