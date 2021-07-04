Нова технологія опрацювання даних штучним розумом ефективно моделює структуру Всесвіту

Вивчення великомасштабної структури Всесвіту часто відбувається за допомогою гравітаційного лінзування. Темна матерія теж може викривлювати зображення далеких об'єктів. Важко відрізнити "оригінал галактики", спотворений гравітаційним лінзуванням, від галактики, яка дійсно спотворена. Це називається "шумом форми" та є одним з факторів, які обмежують дослідженнях великомасштабної структури Всесвіту.

Японські астрономи розробили нову техніку штучного інтелекту (ШІ) для видалення "шуму" в астрономічних даних через випадкові зміни форм галактик. Після навчання та тестування на об'ємних макетних даних, створених за допомогою суперкомп'ютерного моделювання, науковці застосували цей новий інструмент до фактичних даних, отриманих з телескопа Subaru. Виявилося, що розподіл мас, який отримали за допомогою цього методу, узгоджується з прийнятими моделями Всесвіту.

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Як вдалося позбутися "шумів"

Щоб компенсувати "шум форми", група японських астрономів вперше використовувала ATERUI II, найпотужніший у світі астрономічний суперкомп'ютер, для створення 25 тисяч фіктивних каталогів галактик на основі реальних даних телескопа Subaru. Після цього науковці додали реалістичний шум до цих добре відомих наборів штучних даних й навчили ШІ статистично виявляти та "витягувати" темну матерію, яка виконує роль гравітаційної лінзи, з помилкових даних.

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Після навчання штучний розум зміг відновити раніше невидимі дрібні деталі, що допомогло астрономам поліпшити розуміння космічної темної матерії. Потім науковці взялися за реальні дані, що охоплюють 21 квадратний градус неба. Штучний інтелект показав розподіл маси переднього плану, який відповідає стандартній космологічній моделі.

Це дослідження показує переваги об'єднання різних типів досліджень: спостережень, моделювання та аналізу даних штучним інтелектом. Своєрідне "переступання" традиційних кордонів між галузями, як вважає керівник проєкту Масато Шірасакі, значно покращить дослідження та зробить їх ефективнішими та якіснішими.