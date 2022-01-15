Установка отримала назву "Штучний місяць". Це вакуумна камера, в якій за допомогою потужного магнітного поля відтворюється гравітація супутника.

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Що відомо

Головна проблема "Штучного Місяця" – маленька площа, обмежена 60 сантиметрами в діаметрі, що зовсім небагато для космонавта в громіздкому скафандрі, але цілком достатньо для дослідників, що беруть участь у проєкті.

Що цікаво, ідею для створення технології подав експеримент, проведений колись нобелівським лауреатом з фізики Андрієм Геймом, який помістив жабу в потужне магнітне поле, після чого вона на короткий час зависла в невагомості. За це згодом він отримав премію Ig Nobel, яку ще жартома називають "Шнобелівською" премією.

До речі, вчений Андрій Гейм є одним з двох винахідників графену – багатообіцяючого матеріалу, який володіє цілим набором особливих властивостей. Сьогодні виготовляти графен дорого і важко, однак вчені по всьому світу працюють над тим, щоб розв'язати цю проблему, адже коло можливого застосування графену вкрай широке.

Однак кумедний експеримент з жабою в підсумку може привести до створення справжньої мікрогравітаційної камери, яка дозволить підготуватися учасникам майбутніх місій до супутника Землі в рамках нової космічної гонки.