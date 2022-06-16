Звичні інструменти археологів дозволяють визначити застосування вогню аж до 200 тисяч років тому. Для цього використовують залишки попелу або зміну кольору інструментів та предметів побуту. Однак подібні сліди та артефакти відносно недовговічні. Тому, щоб заглянути далі в минуле вчені з інституту імені Вейнцмана в Реховоті використовували алгоритми штучного інтелекту.

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Результати дослідження

За допомогою сучасних технологій раніше вдавалося знайти кілька місць, де вогонь використовували близько 500 тисяч років тому. Однак у сімдесятих роках на півночі Ізраїлю в кар'єрі Еврон, що в Західній Галілеї, виявили інструменти та скелети тварин, які могли свідчити про приготування їжі тут у більш давній період.

Жодна зі знахідок при цьому не мала візуальних ознак термічної обробки.

За останні роки вчені, використовуючи досвід AI та спектроскопії в археології, натренували штучний інтелект, щоб він міг аналізувати хімічний склад матеріалів аж до молекулярних структур та визначати, чи вони нагрівалися в минулому.

Використовуючи ці розробки, дослідники проаналізували 26 крем'яних інструментів. Результати показали, що вони нагрівалися до температури, що перевищувала 600 градусів за Цельсієм.

Крім того, були досліджені 87 кісток тварин. Виявилося, що навіть бивень вимерлого слона також зазнав структурних змін у результаті нагрівання.

Найцікавіше те, що всі ці артефакти піддавалися термічній обробці від 800 тисяч до мільйона років тому. Таким чином це найдавніше з відомих сьогодні свідчень використання контрольованого вогню людиною для приготування їжі та обробки інструментів.



Фрагменти знарядь, які піддавали тепловій обробці понад 800 тисяч років тому / Фото Зейн Степка

Припускають, що контрольоване використання вогню древніми гомінідами налічує не менше 1,5 мільйона років. Воно почалося приблизно в той час, коли Homo habilis почав перетворюватися в Homo erectus. Homo sapiens тоді ще не існував як вид.

Наслідки

Це дослідження може стати ще одним доказом на користь так званої "кулінарної гіпотези", яка говорить, що саме освоєння людськими предками контрольованого вогню зіграло одну з найважливіших ролей в еволюції homo sapiens — цей фактор допоміг розширити раціон та знизити ризики для давніх людей.