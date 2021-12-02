Штучний інтелект заробив на своїх картинах мільйон доларів: фото

13:03

Штучний інтелект, якого називають Botto, позиціюється як "це децентралізований художник, який створює мистецтво на основі відгуків спільноти". Його картини часом дивні та незрозумілі. Але це не завадило йому заробити понад мільйон доларів, подавши всього шість таких.