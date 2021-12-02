Штучний інтелект заробив на своїх картинах мільйон доларів: фото
Джерело:EuroNews
Штучний інтелект, якого називають Botto, позиціюється як "це децентралізований художник, який створює мистецтво на основі відгуків спільноти". Його картини часом дивні та незрозумілі. Але це не завадило йому заробити понад мільйон доларів, подавши всього шість таких.
Точна сума, в яку оцінили шість робіт, становить 1,3 мільйона доларів. Продали їх на аукціоні з NFT-токенами.
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Що відомо
- Робота Botto починається з генерації рядка опису нової картини, свого роду технічного завдання.
- Текст передається в нейромережу VQGAN, яка розпізнає його і підбирає до слів фрагменти зображень.
- Потім програма об'єднує їх в одну картину.
- Результат відправляється на перевірку в іншу нейромережу CLIP, яка визначає відповідність зображення словам, вносить правки й відправляє все на доопрацювання назад у VQGAN.
- Коли CLIP залишається задоволений результатом, Botto залучає генератор природної мови GPT-3 для створення поетичного опису.
- Після цього готова картина відправляється на оцінку критиків-людей – по 300 різних зображень за день.
- У результаті голосування відбирається деяка кількість творів, які отримують NFT-токен і виставляються на аукціон.
Які саме картини ШІ-художника були продані, не повідомляється.
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Творці Botto вірять, що в недалекому майбутньому він зможе писати музику чи книги. Технологія ще не готова до цього, але робота активно ведеться.