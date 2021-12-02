Точна сума, в яку оцінили шість робіт, становить 1,3 мільйона доларів. Продали їх на аукціоні з NFT-токенами.

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Що відомо

Робота Botto починається з генерації рядка опису нової картини, свого роду технічного завдання.

Текст передається в нейромережу VQGAN, яка розпізнає його і підбирає до слів фрагменти зображень.

Потім програма об'єднує їх в одну картину.

Результат відправляється на перевірку в іншу нейромережу CLIP, яка визначає відповідність зображення словам, вносить правки й відправляє все на доопрацювання назад у VQGAN.

Коли CLIP залишається задоволений результатом, Botto залучає генератор природної мови GPT-3 для створення поетичного опису.

Після цього готова картина відправляється на оцінку критиків-людей – по 300 різних зображень за день.

У результаті голосування відбирається деяка кількість творів, які отримують NFT-токен і виставляються на аукціон.

Які саме картини ШІ-художника були продані, не повідомляється.



Картина, згенерована Botto / Фото botto.com



Картина, згенерована Botto / Фото botto.com



Картина, згенерована Botto / Фото botto.com



Картина, згенерована Botto / Фото botto.com

Подивитися всю галерею робіт ШІ-художника можна за посиланням.

Творці Botto вірять, що в недалекому майбутньому він зможе писати музику чи книги. Технологія ще не готова до цього, але робота активно ведеться.