Точна сума, в яку оцінили шість робіт, становить 1,3 мільйона доларів. Продали їх на аукціоні з NFT-токенами.
Цікаво Дорожче, ніж в реальності: у метавсесвіті продали віртуальну ділянку за рекордні гроші
Що відомо
- Робота Botto починається з генерації рядка опису нової картини, свого роду технічного завдання.
- Текст передається в нейромережу VQGAN, яка розпізнає його і підбирає до слів фрагменти зображень.
- Потім програма об'єднує їх в одну картину.
- Результат відправляється на перевірку в іншу нейромережу CLIP, яка визначає відповідність зображення словам, вносить правки й відправляє все на доопрацювання назад у VQGAN.
- Коли CLIP залишається задоволений результатом, Botto залучає генератор природної мови GPT-3 для створення поетичного опису.
- Після цього готова картина відправляється на оцінку критиків-людей – по 300 різних зображень за день.
- У результаті голосування відбирається деяка кількість творів, які отримують NFT-токен і виставляються на аукціон.
Які саме картини ШІ-художника були продані, не повідомляється.
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Картина, згенерована Botto / Фото botto.com
Творці Botto вірять, що в недалекому майбутньому він зможе писати музику чи книги. Технологія ще не готова до цього, але робота активно ведеться.