Цей експеримент сьогодні є найбільшим дослідженням, у якому використовується магнітно-резонансна томографія мозку для вивчення політичної приналежності. У ньому взяли участь 174 дорослі здорові людини.

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Деталі

Спочатку учасників попросили заповнити анкету про свої політичні уподобання за шестибальною шкалою – від "дуже ліберальні погляди" до "дуже консервативні".

Потім усередині томографа людям запропонували пройти вісім нескладних тестів.

Всі завдання не були створені для виявлення політичних поглядів — тільки для визначення когнітивних можливостей і особливостей поведінки.

Одним з них був тест на емпатію, іншим — завдання з винагородою, в якому учасники могли виграти або програти гроші в залежності від того, як швидко вони натиснули кнопку.

Потім знімки віддали для аналізу штучному інтелекту.

Нейромережа точно визначила політичні уподобання учасників дослідження після кожного із завдань окремо і за підсумками всіх разом. Деякі завдання показали дуже сильний зв'язок.

Люди з вищою емпатією проявляли помірні політичні погляди. А ті, хто швидше тиснув на кнопку, — крайні (і ліберальні, і консервативні).

Навіть коли учасників просили лежати тихо і ні про що конкретне не думати, отримані скани показали зв'язок з політичними ідеями. Найбільш тісно з політичною приналежністю пов'язана активація певних областей мозку: мигдалеподібного тіла, нижньої лобової звивини і гіпокампу.

Чи можемо ми зрозуміти політичну поведінку, дивлячись виключно на мозок? Відповідь: досить гучне "ТАК". Результати показують, що біологічні та неврологічні корені політичної поведінки йдуть набагато глибшими, ніж ми думали раніше. Ми не знаємо, чи змінюється мозкова структура через ідеологію, яку вибирають люди, або ж ідеологія людей викликана знайденими нами сигнатурами. Це також може бути поєднання того й іншого,

– говорить Скайлер Кранмер, професор політології.

Дослідження фінансували Національний науковий фонд та Національні інститути здоров'я.