Один зі школярів під ніком innovate_rye розповів на Reddit, що штучний інтелект чудово справляється із завданням надати розгорнуту відповідь на просте запитання.

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На біології ми вивчаємо біотехнології і нам дали завдання описати п'ять позитивних та негативних сторін цієї галузі. Я ввів запит штучному інтелекту на кшталт: "Які п'ять позитивних і негативних речей в біотехнологіях?", і він згенерував розгорнуту відповідь, за яку я отримував п'ятірку,

– розповів учень.

Якби програмне забезпечення для виявлення плагіату було здатне позначати підказки, зроблені штучним інтелектом, це, ймовірно, не було б проблемою. Але, попри те, що, безумовно, існує філософська дискусія про те, чи можна вважати будь-яку роботу, створену штучним інтелектом, оригінальною, програмне забезпечення для перевірки на плагіат технічно вважає її такою – і неясно, чи зможуть такі системи коли-небудь вирішити це завдання.

Нове покоління списування

innovate_rye вважає, що штучний інтелект просто допомагає йому зосередитися на тому, що він вважає важливим.

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Я як і раніше роблю домашнє завдання з тих предметів, які мені потрібно вивчити, щоб скласти іспит. Я просто використовую ШІ, щоб впоратися з тим, що я не хочу робити або вважаю безглуздим,

– сказав innovate_rye в інтерв'ю Motherboard.

Як виглядатиме майбутнє нової боротьби між учителями й учнями, ми дізнаємося вже скоро. Зрештою, схоже, це не сильно відрізнятиметься від того, як ми у свій час просили написати домашку старшого брата, сестру чи батька і вони на це погоджувалися.