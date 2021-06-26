Художній музей Рейксмюсеум в Амстердамі, де зараз виставлена "Нічна варта", скористався послугами штучного інтелекту. Для тренування алгоритму були взяті два зображення картини: скан оригіналу у високій роздільній здатності та кольорова копія, зроблена до обрізки Геррітом Люденсом.

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Відновлення картини

Комп'ютер відновив картину Рембрандта ван Рейна піксель за пікселем, повторивши стиль автора.

Ми намагалися максимально наблизитися до того, як могла виглядати картина "Нічна варта", без руки художника,

– каже старший науковий співробітник музею Роберт Ердман.

Згенеровані ШІ шматки полотна надрукували і прикріпили до країв оригіналу, щоб відвідувачі музею могли вперше за 300 років побачити "Нічну варту" такою, як її задумав художник.

У підсумку на картині з'явилися:

два чоловіки і один хлопчик зліва,

повністю намальований шолом праворуч,

чіткіше стало видно хлопчика, який тікає.

Крім того, змінилася загальна композиція картини.

"Дивлячись на задум композиції, раптово стає ясно, як Рембрандт — майже як хореограф або режисер — намагається захопити наш погляд і направляти його через всю композицію, до центральної точки, яку займає капітан з лейтенантом, — пояснив П'єтер Роелофс, глава відділу живопису і скульптури музею. – І рух, і динаміка набули рівного значення, і це допомагає нам краще зрозуміти оригінальну ідею як художника, так і його картини."

Відновлені частини картини можна побачити протягом трьох місяців на тимчасовій виставці в Рейксмюсеум або на сайті музею.