Вперше сліди іншої картини виявили у 2018 році за допомогою рентгенівського аналізу. На думку мистецтвознавців, це картина друга Пікассо Сантьяго Русіньоля, на якій зображений парк в околицях Барселони. Судячи з усього, Пікассо скористався обрисами пагорбів для формування контуру спини жінки.

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Що показав аналіз

Рентгенівські знімки виявили загальні обриси картини, але не її деталі. В кольорі полотно вдалося відновити за допомогою штучного інтелекту.

Команда Oxia Palus використовувала комбінацію спектроскопічної візуалізації, технологій AI та 3D-друку для відтворення видимого ландшафту. Потім дослідники використовували тривимірну карту висот для нанесення фарби на полотно в манері Русіньоля.



Картина, яку виявили під роботою Пікассо / Фото TNW

Oxia Palus уже виставила на продаж близько 100 відновлених полотен різних художників. Важко сказати, наскільки точно відтворена картина відповідає оригіналу, проте команда все ж сподівається, що розроблена ними технологія буде корисною мистецтвознавцям.