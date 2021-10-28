Більшість екзопланет були виявлені завдяки транзитному методу. Він полягає у тому, щоб відмічати спади яскравості зірки, що свідчитиме про наявність екзопланети чи іншого об'єкта який пройшов перед зіркою (транзит). Виявлення повторних транзитів може підтвердити наявність у системі саме планети та допоможе зрозуміти період обертання. Але якщо зоря має кілька екзопланет, вони, гравітаційно взаємодіючи між собою, можуть змінити цю періодичність. Тут на допомогу астрономам приходить нейромережа, яка може передбачати ефекти від таких взаємодій.

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Транзитний метод пошуку екзопланет: дивитись відео онлайн

Детальніше про новий метод виявлення екзопланет

Цікавим фактом є те, що штучний інтелект, який тепер використовують для пошуку далеких планет, раніше використовувався в автомобілях та виявляв об'єкти на дорозі. Науковці використали його, адже нейромережа від початку була запрограмована на врахування великої кількості об'єктів, щоб передбачати можливу взаємодію між ними.

Нейромережа сприймає за допомогою камер дорогу, тротуар, вказівні знаки, світлофори, інші машини, пішоходів та опрацьовує цей масив даних. Завдяки цьому комп'ютер може передбачити, що буде робити, наприклад, людина чи автомобіль.

Використовуючи таку нейромережу, її перепрограмували на пошук невідомих екзопланет. Завдяки цьому вдалося виявити вже дві нові екзопланети, які інші методи пошуку пропустили. Ба більше, завдяки новому методу опрацювання даних можна дізнатися приблизний розмір планети, масу, щільність та ймовірний хімічний склад.

Методи пошуку постійно вдосконалюються, що поступово дозволяє збільшувати кількість об'єктів, які відкриваються. Також все більше під час пошуку різноманітних об'єктів та опрацюванню отриманої інформації залучається штучний інтелект, який може опрацювати значно більше даних, ніж людина.