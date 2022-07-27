Штучний інтелект сприяв ув'язненню американця, а тепер той подає до суду, заявляючи про помилку

65-річний житель Чикаго Майкл Вільямс вийшов із в'язниці, відсидівши рік за ґратами. Тепер він подав позов проти міста, стверджуючи, що слідство "сліпо довірилось" ненадійному штучному інтелекту, закривши очі на все інше.

Американська поліція не єдина, хто користується допомогою алгоритмів у своїй роботі. Нещодавно китайських суддів зобов'язали консультуватись зі штучним інтелектом перед прийняттям рішень.

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Шахрай чи несправедливо засуджений

Програма ShotSpotter розроблена для визначення напрямку пострілу. Вона призвела до арешту Майкла Вільямса "без жодних доказів", повідомляє видання Associated Press. Тепер колишній підозрюваний разом із правозахисною групою the MacArthur Project стверджує, що офіцери "сліпо вірили" в "ненадійну" технологію і необґрунтовано затримали його, припинивши шукати й досліджувати інші версії події. Біда в тому, що слідство тривало цілий рік, який він провів у в'язниці.

Судячи з розпливчастого опису, ShotSpotter працює наступним чином: поліція розміщує спеціальні датчики звуку в різних місцях, де є підвищений ризик вчинення злочинів, ті цілодобово слухають простір і моментально повідомляють поліцію про стрілянину. За швидкістю реагування технологія значно переважає звичайне очікування телефонного дзвінка від очевидців.

Сама компанія заявляє, що її розробка має точність 97 відсотків, а результати її роботи були прийняті судами у понад 200 справах і пережили десятки перевірок. Вона покладається на штучний інтелект при аналізі кожного випадку, щоб розпізнати й класифікувати 14 мільйонів звуків у своїй власній базі даних як постріли чи щось інше.

Однак розслідування AP виявило низку недоліків у використанні ShotSpotter. Видання стверджує, що система може пропустити живу стрілянину прямо під своїми мікрофонами або неправильно класифікувати звуки феєрверків чи машин, чиї вихлопні труби видають схожі звуки. Торік наглядове агентство Чикаго начебто дійшло висновку, що лише у 9 відсотках сповіщень, які видавала програма, було знайдено фактичні докази злочину, пов’язаного зі зброєю.

Майкла Вільямса звинуватили у вбивстві 25-річного Сафаріана Герінга. У 2020 році він нібито застрелив жертву прямо в автомобілі. Відбувши у в'язниці рік, чоловік вийшов на свободу, оскільки прокурори заявили, що у них недостатньо доказів для продовження справи. Не змогли встановити ні мотиву, з якого Вільямс міг би стріляти у свою жертву, ні свідків, ні зброї чи інших речових доказів. Разом з тим поліція проігнорувала повідомлення про те, що хтось раніше вже стріляв у Герінга на автобусній зупинці, а компанія-розробниця ShotSpotter в інструкції до її використання зазначає, що програму слід використовувати лише "для початкових цілей розслідування".

За час, проведений у в'язниці, поки слідчі шукали докази, 65-річний Майкл Вільямс втратив роботу, почав страждати на тремор, пережив душевні страждання, мусив самостійно сплачувати судові рахунки й натякає на те, що оточуючі тепер соромляться навіть потиснути йому руку. Тепер він вимагає компенсації за завдану шкоду.

Попри те, що зараз я, так би мовити, вільний, не думаю, що коли-небудь звільнюся від думки про те, що вони зробили, і про вплив, який зараз на мене чиниться, як-от потиск моєї руки. Я постійно повертаюся до думки про перебування в тому місці. Я просто не можу заспокоїтися,

— каже Вільямс.

Якщо позов буде виграний, Чикаго, можливо, доведеться припинити всю діяльність ShotSpotter. Торік місто продовжило контракт з технологічною компанією на 33 мільйони доларів.