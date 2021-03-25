Штучний інтелект спробували навчити робити компліменти, але щось пішло не так

17:07

Джанель Шейн, вчена-дослідниця і фахівець з навчання нейромереж, спробувала навчити штучний інтелект імітувати зізнання в коханні. Простіше кажучи, дала завдання генерувати компліменти, які можна сказати об'єкту залицяння. Результат виявився бентежним.