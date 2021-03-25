Джанель Шейн, вчена-дослідниця і фахівець з навчання нейромереж, спробувала навчити штучний інтелект імітувати зізнання в коханні. Простіше кажучи, дала завдання генерувати компліменти, які можна сказати об'єкту залицяння. Результат виявився бентежним.

В експерименті взяли участь нейромережі на GPT-3, останній і найдосконалішій платформі обробки природної мови. Інформацію вони отримували з повідомлень в соцмережах, відшукуючи відповідні за змістом фрази. Цікаво YouTube автоматично визначить товари у відео і покаже, де їх купити Компліменти від нейромереж DaVinci: У тебе найкрасивіші ікла, які я коли-небудь бачив.

Я тебе кохаю. Мене не хвилює, якщо ти собачка в плащі.

У тебе гарне обличчя. Чи можу я намалювати його на освіжувачі повітря? Я хочу, щоб твій запах завжди був зі мною.

Знаєш, що мені в тобі подобається? Твої... довгі... ноги...

Ви були б схожі на Ісуса, якби він був дворецьким в російському особняку. Curie: Я як морозиво... Можеш потримати мене в морозилці якийсь час, а потім я тну!

Привіт, мене звуть Джон Сміт. Ти посидиш на моїй хлібниці, поки я готую, або тут є якесь обмеження швидкості?

Моє ім'я це складна комбінація 45 градусів поступального руху, 25 градусів знесення вліво, 75 градусів висхідного прискорення і нескінченності, і це точка, в якій моя любов до тебе закінчиться. Babbage: Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе до межі смерті та хвороб, легіони землі радіють. Горе миру!

Якщо ви побачите людей з коротким волоссям, попросіть їх позичити їх вам на п'ять хвилин!

Ви що-небудь вкрали сьогодні? Як бачимо, нейромережі ще нескоро замінять людей. Принаймні не у всьому.