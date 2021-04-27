Штучний інтелект Sony дограє за вас гру, якщо ви втомилися або відволіклися

Компанія Sony запатентувала нову технологію, яка дозволяє нейромережам вивчати поведінку користувача в комп'ютерних іграх і таким чином розуміти його стиль гри. В перспективі це може як просто допомогти в проходженні гри, так і замінити гравця, якщо він не зможе її завершити.

Якщо ви не маєте часу на те, щоб дограти гру або вона банально вам набридла, компанія Sony вигадала для вас оригінальне рішення. В цій ситуації зможе допомогти штучний інтелект.

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Як працює алгоритм

Нейромережа стежить за стилем гри конкретної людини та переймає його. Надалі навчена таким чином мережа зможе продовжити гру замість вас і навіть завершити її.

Водночас технологія Sony передбачає робити відмітки про проходження різних етапів гри штучним інтелектом. Згодом людина може пройти саме ці етапи для отримання, наприклад, особливих бонусів, які будуть доступні тільки при проходженні гри живим гравцем, а не ботом.

Технологія має особливо гарні перспективи для любителів онлайнових комп'ютерних ігор. Такі ігри часто передбачають різноманітні рутинні дії, прокачування, збір ресурсів. Усе це компанія пропонує перекласти на штучний інтелект.

Разом з тим розробка може й нести певні загрози. Адже її можуть використовувати й недобросовісні гравці. Перекладаючи роботу на машину, яка має швидші реакції та зарання сплановані алгоритми дій, вони отримають перевагу над звичайними гравцями.