Федеральна торгова комісія США постановила знищити розроблений компанією Paravision штучний інтелект, здатний розпізнавати обличчя людей на фотографіях. Розслідування NBC News в 2019 році показало, що для його навчання використовувалися знімки людей, які не давали на це згоди.

Компанія Paravision через додаток для зберігання зображень Ever непомітно для користувачів завантажувала їх особисті фотографії для навчання алгоритмів розпізнавання осіб. Технологія потім була продана правоохоронним органам і збройним силам США, пише видання OneZero.

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Якими будуть наслідки

У рішенні Федеральної Торгової Комісії, опублікованому 11 січня, Paravision зобов'язують видалити всі таємно отримані фотографії користувачів, а також будь-які алгоритми, створені з використанням цих даних. За даними ЗМІ, штучний інтелект є критично важливим для майбутнього компанії Paravision, оскільки та виграла контракт ВВС на поставку технології розпізнавання осіб.

Дані є головною складовою побудови функціональних алгоритмів штучного інтелекту. Багато технологічних компаній збирають величезну кількість даних для розробки власного ШІ, але далеко не всі з них роблять це чесним способом.

Рішення Федеральної Торгової Комісії США може стати попередженням для більших компаній. Наприклад, Facebook і Google раніше також підозрювалися в незаконному зборі інформації про користувачів. Якщо з'ясується, що вони теж обманом отримували дані, то всі розроблені ними алгоритми технології штучного інтелекту можуть знищити.