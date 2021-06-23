Штучний інтелект придумав оригінальну концепцію відеоігри

Нейромережа GPT-3 привернула увагу публіки своїм умінням вводити в оману, видаючи створені нею статті, вірші та оповідання за створені людиною. Тепер же вона пішла ще далі і створила мобільну гру.

Нова гра під назвою Candy Shop Slaughter вже на етапі концепції заслужила високі оцінки гравців. Проєкт розробляє американське маркетингове агентство Fractl.

Цікаво 5 причин, чому вам варто купити бездротові навушники FreeBuds 4i від Huawei

Що пропонує гра

Ідею гри і персонажів придумала нейромережа GPT-3, яку створила команда некомерційної організації Open AI. GPT-3 спеціалізується на створенні текстів, які можна прийняти за людські. Саме їй належить ідея головного героя, персонажа, на ім'я Фредді Скітл, його кращого друга Теда, босів-супротивників і помічників для вигаданої Candy Shop Slaughter.

Рік або два тому ми отримали доступ до GPT-2, технології компанії Open AI, а потім і до GPT-3. Ми почали дуріти з нею. Крістен [Тінскі, співзасновник] навіть створила онлайн-блог з масою контенту, який генерував ШІ. У нас було багато різних ідей, і ми вирішили почати з відеогри...",

– розповів Джо Меркуріо, глава стратегічного розвитку Fractl.

У режимі історії гравці отримують і втрачають бали досвіду за вчинення добрих і егоїстичних вчинків, відповідно. У міру проходження вони відкривають нових персонажів з унікальними характеристиками, які можуть допомогти в битві з босами.

В аркадному режимі Candy Shop Slaughter є класичним 3D-файтером, де замість крові – цукерки і льодяники.

Гравці можуть згенерувати персонажа з нуля, відкрити для нього нові костюми і зброю.

Боси кидаються пирогами, перетворюються на величезних медових монстрів або насилають на героя мармеладних черв'яків.

Враження перших гравців

Розробники провели опитування серед 1000 геймерів, щоб дізнатись, чи згодні вони грати в таку гру, наскільки оригінальними вони вважають різні її аспекти та чи готові за неї платити.