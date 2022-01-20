Штучний інтелект навчився визначати вік людини та скільки їй залишилося жити

За допомогою машинного навчання програму навчили визначати, скільки років людині та скільки їй залишилося жити. Для цього потрібне лише сканування сітківки ока.

Наукова стаття опублікована командою вчених з Китаю та Австралії в British Journal of Ophthalmology. Вони стверджують: алгоритм настільки точний, що вгадав вік майже 47 000 людей з точністю до трьох з половиною років.

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Як це працює

Судячи з усього, дослідження проводились із людьми середнього та похилого віку

Через більш ніж десять років після того, як їх сітківки були відскановані, 1871 людина померла.

У цьому списку опинилися здебільшого ті, у кого, на думку нейромережі, сітківка виглядала старшою їх фактичного віку.

Наприклад, якщо алгоритм передбачав, що сітківка людини на рік старша його фактичного віку, ризик смерті з будь-якої причини в наступні 11 років зростав на 2 відсотки.

Висновки випливають виключно з фактичних спостережень. Це означає, що вчені не знають, що на біологічному рівні забезпечує цей взаємозв'язок.

Результати збільшують кількість доказів того, що сітківка дуже чутлива до вікових змін. Оскільки ця тканина містить як кровоносні судини, так і нерви, вона може дати важливу інформацію про здоров'я судин і мозку людини. Попередні дослідження, наприклад, показали, що фотографії сітківки можуть передбачити фактори ризику серцево-судинних захворювань, розвиток хвороб нирок та інших ознак старіння.

Значний зв'язок між віковими змінами сітківки та смертністю разом з доказами зв'язку між оком і мозком підтверджують, що сітківка є "вікном" неврологічних захворювань,

— відзначають автори.

Сітківку можна легко відсканувати менш ніж за 5 хвилин. Якщо вчені зможуть дізнатися більше про те, як цей шар тканини ока пов'язаний з іншими частинами тіла, лікарі отримають в руки новий корисний інструмент.