У світлі останніх подій на американській політичній арені нова розробка Стенфордського університету може стати вкрай затребуваною, водночас викликаючи палкі обговорення щодо своєї етичності. Вчені навчили штучний інтелект розпізнавати політичні погляди людей, використовуючи для цього будь-які їхні фотографії.

За основу була взята попередня розробка, ШІ для розпізнавання сексуальних уподобань людей по їх фото. Як кажуть автори алгоритму, у будь-якої групи людей, яка займається однією справою, неминуче проявляється щось на зразок "професійної деформації", пише Scientific Reports.

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Як працює алгоритм

Такими характерними рисами можуть бути жести, пози, міміка, реакція на деякі слова і події, інші дрібні деталі, які в більшості випадків залишаються непоміченими. Але не для штучного інтелекту.

Вчені визнають, що самі достеменно не знають, які саме деталі на знімках аналізує їх розробка. Річ у тім, що штучний інтелект навчали на фото реальних людей з соціальних мереж, з тих облікових записів, де вказана політична приналежність їх власників.

Система порівняла тисячі знімків консерваторів і лібералів, знайшла у них спільні риси, сформувала критерії оцінки, після чого стала вгадувати політичні погляди невідомих людей.

Точність розпізнавання досягла дивовижних 73 відсотків в цілому і 71 відсоток під час порівняння схожих зовні персон.