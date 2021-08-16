Корейський інститут цивільного будівництва та будівельних технологій (KICT) оголосив про розробку "автоматичної системи виявлення вибоїн". Ця система використовує алгоритми штучного інтелекту, щоб виявляти в режимі реального часу вибоїни та тріщини. Вона новаторська тим, що завдяки використанню на великій кількості автомобілів точність виявлення зростає. Адже, якщо одна "машина" не виявила пошкодження дорожнього полотна через обмежену видимість, то це зробить інша машина, наприклад, наступного дня.

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Зображення з мітками пошкоджень, які виявив штучний розум / Фото Electronics

Детальніше про дослідження корейських вчених

Система призначена для установки на лобове скло транспортного засобу. Ця технологія може бути використана навіть на мобільних телефонах.

Дані можуть бути передані, наприклад, у місцеві органи влади. Відповідно, владі легше локалізувати проблемну ділянку дороги без застосування спеціальних служб.

Також існує проблема виявлення вибоїн на основі зображень, адже навіть в одному й тому ж місці фотографії можуть відрізнятися в залежності від рівня освітленості, погоди та інших "змінних". Щоб розв'язати цю проблему була розроблена нова модель нейромережі для попередньої обробки зображень. Її об'єднали з моделлю семантичної сегментації, щоб збільшити точність виявлення пошкоджень дорожнього полотна в залежності від його яскравості.

Технологія складається з мобільного додатку та хмарного сховища. Додаток передає дані на сховище, а звідти зображення та геолокація потрапляє на мапу. Таким чином органи влади можуть отримувати інформацію про вибоїни в режимі реального часу. Щобільше, вони бачать, якого саме типу пошкодження дороги присутнє.

Зараз технологія тестується кількома містами у Південній Кореї. Цілком ймовірно, що вона отримає широке розповсюдження.

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