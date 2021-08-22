Штучний інтелект навчився виявляти кургани пралюдей

Прадавні люди лишили після себе достатньо багато споруд: від курганів до сміттєвих насипів. Та проблема полягає у тому, що ці споруди утворилися так давно, що їх дуже важко виявити. Тут на допомогу приходить аерофотографування. Але тут теж є проблема – людям буде тяжко уважно передивитися десятки тисяч фотографій.

Але якщо об'єднати аерофотознімання зі штучним інтелектом, то все може налагодитися. Саме так й зробили американські вчені. Вони "нагодували" нейромережу зображеннями відомих сміттєвих мушлевих насипів. Штучний інтелект навчився їх виявляти й тоді почав обробляти фотографії інших ділянок. Тепер у вчених замість кількох десятків неолітичних структур з'явилося понад 100 нових археологічних пам'ятників лише в одному штаті.

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Кількість виявлених кільцевих структур до початку роботи нейромережі / Фото Journal of Archaeological Science

Загадкові кільцеві структури Америки

Кільцеві мушлеві насипи – це місця біля водойм, де в давнину жили люди. Насип, ймовірно, утворюється з відходів. Як зрозуміло з назви, переважно вони складають з мушель їстівних молюсків. Але там зустрічаються й кістки та зуби інших тварин.

Вчені достеменно не знають, як та для чого саме будувалися такі насипи. Існує безліч теорій цього:

Ймовірно, що вони утворювалися довкола круглих поселень, з яких люди просто викидали сміття.

Не виключений варіант того, що насипи створювалися спеціально, щоб відлякувати злих духів.

Можливий варіант, що насипи – це своєрідні обсерваторії.

Також може виявитися, що кільцеві насипи – це щось на кшталт "ігрових арен".

Не виключений варіант, що це були спеціально побудовані центри обміну товарів.

Варіантів є багато, але щоб визначити один правильний – потрібно дослідити чим більше таких структур. А для цього потрібно їх виявити. І тут допоможе нейромережа.

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Результати роботи штучного інтелекту / Фото Journal of Archaeological Science

Нейромережа в ділі

Вчені використали не лише фотографії з супутників та літаків, а й інформацію з лідарів. Дані опрацьовувалася на комп'ютері з такими характеристиками:

Графічний процесор NVIDIA Quadro p4000.

Процесором Intel® Core™ i7-7700 K @ 4,20 ГГц.

4 ядра, 8 логічних процесорів.

64 гігабайти оперативної пам'яті.

Дані стосувалися лише трьох округів штату Південна Кароліна:

Округ Бофорт (2390 квадратних кілометрів).

Округ Чарлстон (3517 квадратних кілометрів).

Округ Джорджтаун (805 квадратних кілометрів).

Нейромережа проаналізувала отримані зображення та видала результат: в округах Бофорт та Чарлстон існує 2035 кільцевих структур та 3254 курганів. Наукова команда вручну перевірила ці дані, щоб уберегтися від помилкових спрацювань

Виявилося, що нейромережа часто реагувала на сучасні кільцеві структури та природні об'єкти. Тому після перевірки реальна кількість археологічних пам'яток знизилася до 120 кільцевих структур та 287 курганів.

Тому для округу Джорджтаун вчені змінили налаштування, щоб зменшити кількість хибних реакцій нейромережі. Тому кількість спрацьовувань зменшилася: штучний інтелект виявив 63 кільцевих структури та 93 кургани.

Після ручної перевірки виявилося, що кількість знахідок знизилася до 5 кільцевих структур та 25 курганів.

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Висновки

Система нова та показує численні хибні спрацювання. Тоді вченим потрібно вручну перевіряти дані.

Та це все одно краще, ніж самотужки перевіряти тисячі фотографій. Нейромережа на службі археології демонструє велетенський потенціал