Штучний інтелект навчили точно передбачати урагани та шторми

Моделі глибокого навчання виявилися дуже ефективними для аналізу великих обсягів даних і точного прогнозування ураганів та штормів. Розробка є особливо корисною через глобальну зміну клімату.

Метеорологи вміють досить добре прогнозувати загальні погодні тенденції на наступні два-три дні. Проте глобальна зміна клімату призвела до збільшення кількості несподіваних та екстремальних погодних явищ, таких як грози, град, повені та урагани. Точне їх прогнозування хоча б за кілька годин може допомогти краще підготуватися.

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Машина прогнозує погоду

Французькі вчені розробили три нейромережі, які можуть передбачати шторми, урагани та інші екстремальні погодні явища за шість годин до настання.

Алгоритми навчали за допомогою метеорологічних карт.

Три мережі були навчені на наборі даних, що містить 20 352 зображення високої роздільної здатності, зроблені з використанням радіолокаційної технології для території Франції в 2017-2018 роках.

Вчені оцінили продуктивність всіх трьох моделей в серії тестів, порівнявши точність прогнозів.

Вони виявили, що, хоча всі три моделі працюють добре, одна з них виявилася суперточною.

Найкраще із завданням впоралася модель машинного навчання U-Net. Вона вміє сегментувати величезні віртуальні карти, щоб їх потім аналізувати й складати прогнози, виявляючи закономірності в колосальному масиві даних. Ця система практично зі 100% точністю створювала конфігурацію "плями негоди" на карті й передбачала інтенсивність опадів.

Дослідники впевнені, що їх варіант архітектури U-Net в майбутньому допоможе не тільки владі вчасно підготуватися до катаклізмів, але й виявиться затребуваним у організаторів різних маштабних заходів на відкритому повітрі.