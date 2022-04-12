Метеорологи вміють досить добре прогнозувати загальні погодні тенденції на наступні два-три дні. Проте глобальна зміна клімату призвела до збільшення кількості несподіваних та екстремальних погодних явищ, таких як грози, град, повені та урагани. Точне їх прогнозування хоча б за кілька годин може допомогти краще підготуватися.
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Машина прогнозує погоду
- Французькі вчені розробили три нейромережі, які можуть передбачати шторми, урагани та інші екстремальні погодні явища за шість годин до настання.
- Алгоритми навчали за допомогою метеорологічних карт.
- Три мережі були навчені на наборі даних, що містить 20 352 зображення високої роздільної здатності, зроблені з використанням радіолокаційної технології для території Франції в 2017-2018 роках.
- Вчені оцінили продуктивність всіх трьох моделей в серії тестів, порівнявши точність прогнозів.
- Вони виявили, що, хоча всі три моделі працюють добре, одна з них виявилася суперточною.
Найкраще із завданням впоралася модель машинного навчання U-Net. Вона вміє сегментувати величезні віртуальні карти, щоб їх потім аналізувати й складати прогнози, виявляючи закономірності в колосальному масиві даних. Ця система практично зі 100% точністю створювала конфігурацію "плями негоди" на карті й передбачала інтенсивність опадів.
Дослідники впевнені, що їх варіант архітектури U-Net в майбутньому допоможе не тільки владі вчасно підготуватися до катаклізмів, але й виявиться затребуваним у організаторів різних маштабних заходів на відкритому повітрі.