Команда Sylvester.ai не перший рік займається розробкою технологій, що полегшують турботу про здоров'я вихованців. Додаток Tably оцінює положення голови і вух кота або кішки, прищурення очей, ступінь напруги мордочки і навіть стан вусів для оцінки рівня стресу.

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Чи справді додаток допомагає визначити стан улюбленця

У 2019 році відповідне дослідження було опубліковано в журналі, що рецензується Scientific Reports. З'ясувалося, що "шкала гримас кота" – досить надійний інструмент для оцінки больових відчуттів тварини.

Наша програма допомагає власникам котів з'ясувати, чи відчуває їх вихованець біль в даний момент. Ми змогли натренувати ШІ, використовуючи серію зображень і алгоритми машинного навчання,

– заявляє глава Sylvester.ai Міше Пріст.

За словами доктора Ліз Руелл з ветеринарної клініки Wild Rose Cat Clinic, у якій тестували і навчали програму, додаток може допомогти набратися досвіду молодим ветеринарам.

"Я люблю працювати з котами, завжди росла з котами. Для інших колег, нових випускників, які, можливо, не мають такого досвіду, буде дуже складно дізнатися – чи відчуває біль пацієнт?" – каже Ліз.

Як вважає співробітниця британської благодійної організації для тварин RSPCA Еліс Поттер, додаток, який вивчає "моделі відчуттів" за ​​зображеннями мордочок котів, може бути надзвичайно корисним, але ветеринари радять звертати увагу на все тіло вихованця, включаючи хвіст, щоб отримати більше інформації про його здоров'я. Крім того, варто враховувати зміни поведінки тварини під час прийому їжі, сну і так далі.