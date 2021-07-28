Команда Sylvester.ai не перший рік займається розробкою технологій, що полегшують турботу про здоров'я вихованців. Додаток Tably оцінює положення голови і вух кота або кішки, прищурення очей, ступінь напруги мордочки і навіть стан вусів для оцінки рівня стресу.
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Чи справді додаток допомагає визначити стан улюбленця
У 2019 році відповідне дослідження було опубліковано в журналі, що рецензується Scientific Reports. З'ясувалося, що "шкала гримас кота" – досить надійний інструмент для оцінки больових відчуттів тварини.
Наша програма допомагає власникам котів з'ясувати, чи відчуває їх вихованець біль в даний момент. Ми змогли натренувати ШІ, використовуючи серію зображень і алгоритми машинного навчання,
– заявляє глава Sylvester.ai Міше Пріст.
За словами доктора Ліз Руелл з ветеринарної клініки Wild Rose Cat Clinic, у якій тестували і навчали програму, додаток може допомогти набратися досвіду молодим ветеринарам.
"Я люблю працювати з котами, завжди росла з котами. Для інших колег, нових випускників, які, можливо, не мають такого досвіду, буде дуже складно дізнатися – чи відчуває біль пацієнт?" – каже Ліз.