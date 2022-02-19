На шляху комерційних термоядерних реакторів лежить багато невирішених проблем, хоча перший реактор із позитивним виходом енергії обіцяє розпочати роботу вже через три роки (проект ITER).

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Як штучний інтелект навчили керувати плазмою

Дослідники з компанії DeepMind (куплена компанією Alphabet у 2014 році) разом із вченими зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні (EPFL) змогли навчити штучний інтелект керувати плазмою всередині справжнього термоядерного реактора.

Цікавий факт! Раніше компанія DeepMind досягла вражаючих успіхів у створенні платформ здатних до навчання, навчивши їх програмуванню, грі в шахи, го і StarCraft II, а також вирішивши піввікову проблему в біології – навчивши ШІ передбачати просторові форми білків.

Новою задачею для ШІ DeepMind стало завдання управління формою плазми в термоядерному реакторі типу токамак. І він її розв'язав.

Як все відбувається

У сучасних токамаках та на експериментальному швейцарському токамаку TCV у центрі EPFL (токамак змінної конфігурації) параметри магнітного поля навколо робочої камери реактора задають кілька програмованих контролерів.

Контролери керують електромагнітами, поле яких утримує плазмовий шнур температурою від десятків до сотні і більше мільйонів градусів Цельсія від торкання до внутрішніх стінок робочої камери. Таким чином стінки реактора захищаються від руйнування, а плазма стає більш стабільною.

У швейцарському токамаку окремі контролери задавали потік плазми, її профіль, а також вертикальне та горизонтальне положення потоку. Робота DeepMind і швейцарських вчених звелася до розробки єдиного контролера здатного до навчання та керованого нейромережею.

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Спочатку нейромережі показали реакції плазми на серію комбінацій робочих параметрів електромагнітів, а потім навчили керувати плазмою на програмному симуляторі. Після цього нейромережа через єдиний контролер підключили до цього реактора. Штучний інтелект, як показала практика, зміг самостійно утримувати плазмовий джгут у заданих конфігураціях.