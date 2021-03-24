Програма ACE Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) успішно пройшла черговий етап випробувань. В її рамках два літаки зі штучним інтелектом провели віртуальний повітряний бій з третім ШІ на такому ж винищувачі.

Також успішно пройшли випробування бою на дистанціях поза прямою видимістю і були перевірені алгоритми застосування озброєння. До кінця року ШІ перевірять на навчальних літаках в повітряному бою.

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Що відомо про випробування

У серпні минулого року за програмою DARPA ACE штучний інтелект тестували у віртуальних битвах один на один з таким же ШІ та навіть з живим оператором. Технологія виявилася спритнішою за живу людину і перемогла у віртуальному бою.

Нові випробування перевірили роботу ШІ в бойовій групі з двох винищувачів проти одного і довели ефективність алгоритмів. Технологія також буде перевірена битвою два на два, яка відбудеться пізніше. Ймовірно, в майбутньому це дозволить масштабувати роботу для груп з більшого числа літаків.

Вже ведуться розмови про переведення випробувань на справжні польоти. Для цього ШІ будуть вбудовані в системи управління чехословацьких навчально-бойових літаків L-39 "Альбатрос". Це теж проміжний етап випробувань до установки ШІ на справжні бойові літаки. І цей етап розпочнеться до кінця поточного року.

Цікаво, що штучний інтелект сьогодні вже встановлений на "Альбатросах". Але працює він шляхом взаємодії з пілотом. Команди передаються на дисплей і пілот здійснює маневр за цією підказкою. Таким чином вивчають не лише сам ШІ, але й також реакції пілота на роботу в парі з нейронною мережею.