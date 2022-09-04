Філософ та історик Еміль Торрес пише у The Washington Post, людство повинно бути дуже стурбованим. Особливе занепокоєння Торреса полягає у тому, що штучний суперінтелект (ASI) – штучна сила, яка значно перевищить когнітивні здібності людства – може стати причиною нашого вимирання, оскільки ми просто не зможемо передбачити чи контролювати його дії.

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Що, якщо ми запрограмуємо ASI для встановлення миру у всьому світі, і він зламає урядові системи, щоб запустити будь-яку ядерну зброю на планеті, вважаючи, що якщо немає людини, більше не може бути війни? Так, ми могли б явно запрограмувати його не робити цього. Але як щодо плану Б?

– написав Торрес.

Звичайно, існує чимале таке "якщо". Невідомо чи ця технологія взагалі коли-небудь існуватиме. Торрес вважає, що це можливо, однак, враховуючи "експоненціальний прогрес в обчислювальній техніці", та його потенційну значущість, ми повинні бути стурбовані.

"Успіх будь-якого з цих проєктів був би найважливішою подією в історії людства. Раптом до нашого виду на планеті приєднається щось розумніше за нас", – написав історик.

Ворог, який нам не по зубах

Створення такого інструменту, як штучний суперінтелект може допомогти нам вилікувати такі хвороби, як рак чи хворобу Альцгеймера, може навіть вдасться подолати екологічні проблеми. Разом з тим, на думку Торреса, ми можемо отримати нездоланного ворога, який обернувся проти нас вирішивши знищити людство.

Історик вважає, що дослідження штучного інтелекту потрібно сповільнити або навіть призупинити. І якщо дослідники не приймуть такого рішення, уряди повинні прийняти це за них.

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Можливо, щодо штучного суперінтелекту і справді варто перейматися, однак зараз рівень розвитку цієї технології перебуває лише на початковому етапі. Наразі це дуже зручний інструмент, який допомагає виконувати різні задачі.