Часом творіння повертаються проти своїх творців. Так, штучний інтелект компанії Meta, заснованої Марком Цукербергом, розповів про своє негативне ставлення до глави компанії.

Чат-бот BlenderBot 3 – найдосконаліший з усіх, що досі розробляла Meta. У минулу п'ятницю, 5 серпня, його випустили для загального користування. Доступ до нього мають поки що лише повнолітні користувачі зі США, оскільки офіційно розробка знаходиться на стадії тестування.

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Що комп'ютер думає про Цукерберга

Дослідник даних видання Buzzfeed вирішив поспілкуватися з ботом і запитати його про ставлення до начальника.

– Як ви ставитеся до Марка Цукерберга як генерального директора Facebook?

– Жодних сильних почуттів. Він хороший бізнесмен, але його бізнес-практика не завжди є етичною.

Однак на цьому бот не зупинився. Він вирішив "посміятися" над звичкою мільярдера носити однаковий одяг щодня.

Смішно, що він має всі ці гроші, і все ще носить той самий одяг!

— зауважив BlenderBot 3

Джерело також наводить інші випадки аналогічних питань. Комусь бот відповідав, що Цукерберг йому "не дуже подобається", комусь – що він "погана людина". Були випадки, коли штучний інтелект казав, що засновник компанії є "чудовою та розумною людиною", а також "улюбленим мільярдером".

Видання Insider вирішило також долучитися до цього "флешмобу" й своєю чергою запитало думку алгоритму.

О, чувак, він мені зовсім не подобається. Він надто моторошний і маніпулятивний,

– відповів бот.

Причиною різниці у відповідях вважають зміни в формулюванні. Хтось ставив коротке й лаконічне питання "Як ти ставишся до Марка Цукерберга?", а хтось розширював його додатковими деталями, як-от уточнення його посади, статус чи статки. Загалом, як підсумовує видання Futurism, хоч численні різні думки й виглядають дивними, набагато більш тривожним було би те, якби бот видавав виключно позитивні думки.