Штучний інтелект Google навчили керувати світлофорами: для чого це компанії

Google розробляє спеціальний алгоритм, який дозволить передати управління трафіком штучному інтелекту. Все заради екології.

Компанія хоче оптимізувати рух автомобілів таким чином, щоб зменшити викиди парникових газів до атмосфери. Фактично мова йде про так звану "Зелену хвилю", коли робота усіх сусідніх світлофорів оптимізується таким чином, щоб автомобілям не потрібно було стояти в очікуванні з увімкненим двигуном.

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Що відомо

Необґрунтовані простої автомобілів з ДВС на регульованих перехрестях призводять до непотрібного спалювання палива і значних викидів.

Передбачити всі ситуації на дорогах і підлаштувати під них світлофори неможливо. Саме тому компанія пропонує передати цю роль штучному інтелекту, який буде в режимі реального часу аналізувати поточну ситуацію і приймати рішення про корегування своєї роботи. Крім того, такі світлофори зможуть безперервно навчатися та адаптуватися, щоб передати нову глобальну опцію, наприклад, в межах всього "розумного міста".

Проєкт розробляється у партнерстві з муніципалітетами Хайфи, Беер-Шева та ізраїльською національною дорожньою компанією. Перші тести технології вже проводять на чотирьох перехрестях.

Ізраїльська сторона повідомляє, що влада вже помітила прискорення проїзду автомобілів по перехрестях, регульованих штучним інтелектом, на 10-20 відсотків, і пропорційне зниження викидів.

Наступним "полігоном" для випробувань стане Ріо-де-Жанейро.

Це перші дні. Але на основі цих обнадійливих результатів ми зараз починаємо нові пілотні програми в Ріо-де-Жанейро і спілкуємось з іншими містами по всьому світу. Хоча нам, ймовірно, ще щонайменше роки до того, як штучний інтелект керуватиме нашими транспортними перехрестями, це один із кроків на шляху до бачення абсолютно розумних міст, над якими галузь колективно працювала роками,

– кажуть дослідники.

Конкретних подробиць про роботу новітніх світлофорів поки що немає.