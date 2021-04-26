Про що говорять кити: штучний інтелект допоможе вченим зрозуміти мову кашалотів

Вчені планують використовувати машинне навчання, щоб розшифрувати, що кити говорять одне одному. Для цього канадський біолог Шейн Геро протягом 13 років записував сотні розмов кашалотів, які використовують для спілкування серію ритмічних клацань.

Шейн Геро упевнений, що кити таким чином обмінюються інформацією, і поставив собі завдання спробувати зрозуміти про що саме вони розмовляють. Дослідник сподівається за допомогою технологій ШІ зіставити звуки китів з їх поведінкою.

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Як відбувається робота

Нам відомо, що навіть у найрозумніших тварин, крім людини, відсутня система спілкування, яку можна було б назвати мовою. Але чи можуть кити стати винятком?

У кашалотів найбільший мозок у тваринному світі – у шість разів більший, ніж людський. Відомо, що вони живуть групами з сотень або тисяч особин, які ідентифікують себе за допомогою різних кодів клацань. У певному сенсі ці клани говорять на різних діалектах. Морські ссавці вивчають свої коди так само, як люди вивчають мову, бурмочучи клацання в підлітковому віці, поки не засвоять репертуар своєї сім'ї.

Вчений Шейн Геро зібрав команду фахівців в області лінгвістики, робототехніки та машинного навчання. Проєкт отримав назву CETI (ініціатива перекладу китоподібних). Для досліджень він буде опиратися на досягнення в області штучного інтелекту.

Наразі працюють над створенням спеціалізованих відео- та аудіозаписних пристроїв, які фіксуватимуть мільйони повідомлень китів для їх подальшого аналізу. Дослідники сподіваються розкрити основну архітектуру китової мови, з'ясувати її базові одиниці, дізнатися, чи існує граматика, синтаксис або щось подібне до слів і речень.

Експерти відстежуватимуть поведінку китів, коли вони клацають або слухають клацання, використовуючи для аналізу аналогічну технологію машинного навчання, яка допомагає голосовим помічникам Alexa і Siri реагувати на команди людей.