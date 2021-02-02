Сервіс для українських водіїв Штрафи UA розширив функціонал. Розробники додали функцію, яка допомагає підприємцям контролювати оплату всіх штрафів за порушення ПДР за всіма транспортними засобами, які використовують для бізнесу.

Джерело: 24 канал

Ця нова функція дає змогу контролювати до 10 машин і отримувати повідомлення не тільки за штрафами ПДР, але у про штрафи, які були виписані на водіїв.

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"Ми проаналізували ситуацію з оплатою штрафів в Україні і виявили, що підприємцям-початківцям з невеликим автопарком потрібна функція, яка допомагає контролювати наявність постанов не тільки за кожним автомобілем, а й за водіями, а також здійснювати контроль своєчасного погашення стягнень", – пояснив засновник сервісу Штрафи UA Денис Дмитров.

Мета нової функції

Як кажуть розробники сервісу, нова функція допоможе підприємцям своєчасно погашати штрафи й уникати ситуації арешту автівки, в разі несплати водієм або колишнім найманим співробітником.

Також цей сервіс має допомогти сформувати культуру відповідального водіння серед співробітників підприємства. Для цього необхідно встановити сервіс на смартфонах водіїв, що дозволить отримувати аналітику про стиль водіння кожного найманого працівника і використовувати її для формування системи мотивації.

Наразі функція контролю штрафів ПДР для підприємців вже доступна в сервісі Штрафи UA, який працює на операційній системі iOS. Найближчим часом вона з'явиться в додатку на Android.