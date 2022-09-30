Мінцифри повертає сплату штрафів з автофіксації в Дію

Застосунок Дія повертає ще одну функцію, яка була тимчасово відключена після початку повномасштабного вторгнення. Тепер українці знову зможуть сплачувати штрафи з автофіксації.

Як повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України, ви отримаєте push-сповіщення у застосунку, щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі, та зможете оплатити штраф за кілька кліків.

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З 24 лютого послуга була недоступною і тепер знову в Дії.

Завдяки оперативним повідомленням у застосунку ви зможете вчасно сплатити штраф та уникнути адміністративних покарань,

– пише Мінцифри.

Також у Дії можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступна.