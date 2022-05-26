У штаті Нью-Йорк літнім людям роздадуть роботів-компаньйонів для боротьби із самотністю

Управління у справах літніх людей штату Нью-Йорк (NYSOFA) прийняло рішення роздати 800 роботів-компаньйонів літнім людям. ElliQ не допоможе по дому, але розважить бесідою і подбає про здоров'я.

Проблема соціальної ізоляції та самотності серед літнього населення США зараз стоїть гостро, пише джерело. Близько 14 мільйонів американців старше 65 років живуть одні.

Цікаво Швидше ніж Tesla: Agility Robotics розпочне виробництво роботів-гуманоїдів

Нові можливості

Згідно з прогнозами, кількість самотніх людей зростатиме протягом найближчих 10 років. Дослідження показують, що самотність така ж шкідлива для здоров'я людини, як і куріння.

Пристрої називаються ElliQ.

Вони не зможуть допомогти з якимись фізичними завданнями – наприклад, прибрати вдома або сходити в аптеку чи до магазину – але допоможуть стежити за здоров'ям і прийомом ліків, а якщо людина занудьгувала — розважать бесідою.

Директор NYSOFA Грег Олсен зазначає, що ElliQ, створені ізраїльською фірмою Intuition Robotics, можуть допомогти долати багато проблем.

В ElliQ нас привернуло безліч особливостей – це проактивний інструмент. Він фокусується на тому, що важливо для людей: спогадах, спілкуванні з друзями та родиною, і сприяє поліпшенню здоров'я. Робот запам'ятовує ключові моменти життя користувача й адаптується під його характер. Наприклад, ElliQ буде більше жартувати, якщо користувач схильний багато сміятися,

— сказав Олсен.



Робот ElliQ / Фото Intuition Robotics



Робот ElliQ / Фото Intuition Robotics



Робот ElliQ / Фото Intuition Robotics

ElliQ складається з двох частин, прикріплених до єдиної основи.

Перша являє собою схоже на лампу "обличчя" з мікрофоном і динаміками.

Воно підсвічується і повертається до людей, з якими розмовляє.

Друга – планшет із сенсорним екраном, який використовується для відображення картинок, додаткової інформації та здійснення відеодзвінків.

Пристрій навмисно спроєктовано так, щоб виглядати більш роботизованим, ніж гуманоїдним. Intuition Robotics стверджує, що ElliQ може проявляти емпатію та формувати зв’язки з користувачами.

ElliQ розробляється протягом багатьох років. Intuition Robotics проводить десятки домашніх випробувань, щоб відточити його функціональність. Але справжнім випробуванням буде широке розгортання.

Менеджери NYSOFA визначать осіб, яким може бути корисний ElliQ, на основі кількох критеріїв.

ElliQ розроблено для людей у ​​віці від 75 років і старше, які мають доступ до Wi-Fi, впевнено користуються технічним обладнанням, а також ізольовані чи самотні. Як тільки людей буде визначено як цільову групу, Intuition Robotics працюватиме над встановленням та навчанням,

– цитує слова Грега Олсена видання The Verge.

NYSOFA купила близько 800 одиниць ElliQ у Intuition Robotics за невідому ціну. Звичайна вартість найму робота становить 250 доларів США, а плата за обслуговування становить 30 доларів.

Про дату повноцінного старту експерименту поки нічого невідомо.