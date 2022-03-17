Мова про Apple Park – знаменитий круглий кампус, розташований в One Apple Way Park у Купертіно, штат Каліфорнія, США. На цей час інформації мало, але відомо, що сталося це ще 15 березня.

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Що сталося

Після відкриття листа працівники Apple відразу викликали рятувальників.

Ті прибули на місце й евакуювали частину кампуса подалі, поки не буде зрозуміло, що саме являє собою цей порошок.

Жодних послань чи супутніх записок у листі рятувальники не виявили.

Пізніше з'явилася інформація, що порошок виявився нешкідливим.

Будівлю оголосили безпечною та чистою і дозволили людям повернутися на свої робочі місця.



Рятувальники на місці події / Скриншот з сюжету NBC

Подробиці поки не розголошують. Склад порошку теж зберігають у таємниці. Тим часом користувачі мережі вже жартують, що був iPowder.

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