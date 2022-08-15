Американському та російському супутникам загрожує зіткнення через дії останнього

Шпигунський апарат, який запустила росія для відстежування діяльності американського розвідувального супутника, наблизився до останнього на дуже небезпечну відстань. Військові висунули звинувачення.

Новий апарат під назвою "Космос 2558" росія запустила 1 серпня. Його називають "супутником-інспектором" і він був запущений на ту ж орбіту, що й американський розвідник "USA 326", для відстежування діяльності останнього.

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Що сталося

Згідно з інформацією, отриманою нідерландською супутниковою системою стеження під назвою Marco Langbroek, "Космос 2558" завис у межах 37 футів (11 метрів) від апарата США.

Пентагон, звісно ж, відреагував на такі дії.

Це справді безвідповідальна поведінка. Ми бачимо, що він знаходиться на орбіті, подібній до одного з наших цінних для уряду США активів. Тому ми продовжуватимемо, як завжди, відстежувати це та оновлювати [інформацію],

– сказав генерал Джеймс Х. Дікінсон, керуючий Космічним командуванням США, в ефірі NBC Nightly News.

Це не перший випадок, коли росія виводить на орбіту подібні ґаджети. Невдовзі після того, як колишній президент Дональд Трамп сформував американські космічні сили, на початку 2020 року росіяни відправили на орбіту інший апарат, з яким ситуація була аналогічною: таке ж копіювання орбіти й небезпечне зближення. Це стало першою подібною зустріччю.

Тоді у США заявили, що вважають таку поведінку незвичною та тривожною, адже вона потенційно може створити небезпечну ситуацію в космосі.

Про "USA 326" майже нічого невідомо, оскільки супутник є розвідувальним. Неясно, що саме він робить і як. Зважаючи на це незрозуміло, що може дати росії просте слідування за супутником, пише джерело.