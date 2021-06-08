Стандартні шпалери iOS 15, iPadOS 15 і macOS Monterey

8 червня 2021 , 08:45
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Джерело:

24 канал

Щорічна конференція для розробників WWDC 2021 стартувала в Купертіно 7 червня. У перший день нам показали оновлення iOS, iPadOS, watchOS і macOS. Тепер усі бажаючі отримали доступ до нових шпалер свіжих операційних систем.

Операційні системи отримали чимало оновлень та нових функцій. Вони вже доступні для розробників, зовсім скоро з'являться публічні бета-версії, а на початку осені оновлення почнуть розповсюджуватися для усіх користувачів.

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Шпалери iOS 15

Шпалери iPadOS 15

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Шпалери macOS Monterey

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Завантажити повну версію шпалер нових операційних систем Apple в оригінальній якості та роздільній здатності ви можете на нашому Google диску за цим посиланням.

Автор: Михайло Года