Стандартні шпалери iOS 15, iPadOS 15 і macOS Monterey

Щорічна конференція для розробників WWDC 2021 стартувала в Купертіно 7 червня. У перший день нам показали оновлення iOS, iPadOS, watchOS і macOS. Тепер усі бажаючі отримали доступ до нових шпалер свіжих операційних систем.
Операційні системи отримали чимало оновлень та нових функцій. Вони вже доступні для розробників, зовсім скоро з'являться публічні бета-версії, а на початку осені оновлення почнуть розповсюджуватися для усіх користувачів.
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Шпалери iOS 15
Шпалери iPadOS 15
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Шпалери macOS Monterey
Не пропустіть Нова ОС для Mac: Apple представила macOS 12 Monterey
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