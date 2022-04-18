Схожий на трансформера: у Японії створили робота-гуманоїда для робіт на залізниці

У Японії представили доволі незвичний інструмент для ремонту залізничного обладнання компанії JR West. Спеціальна платформа має у своєму складі робота-гуманоїда за допомогою якого будуть здійснюватися ремонтні роботи.

Компанія розраховує підвищити продуктивність та рівень безпеки, запропонувавши універсальне рішення для робіт на залізниці. Зокрема, робот здатний виконувати різноманітні завдання при роботі з обладнанням, встановленим на великій висоті та механізувати роботу, яка раніше передбачала безпосередню участь людей на об'єкті.

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На що здатен робот-залізничник

Новинка дозволяє виконувати детальні та інтерактивні завдання завдяки синхронізації дій робота й оператора, який керує ним, причому останній буде отримувати зворотний зв'язок, який сигналізуватиме про вагу об'єктів та певні обмеження.

Розробники повідомляють, що навчитися працювати з роботом буде досить легко. Це, наприклад, надасть можливість взаємодіяти з предметами незалежно від їх форми, а це можна використовувати під час роботи у різних ситуаціях.



Фото робота на презентаційному матеріалі / Фото JR West

В результаті очікується, що підвищення продуктивності шляхом використання схожої на робота-трансформера машини дозволить використовувати на 30% менше робітників, а також уникнути нещасних випадків, включаючи удари струмом.

Тестування прототипу розпочнеться вже у квітні 2022 року, а початок продажу та практичне використання робота заплановане на літо 2024 року.