Схожі на справжні картини: телевізори Samsung The Frame отримають матовий екран

Компанія Samsung удосконалила унікальну лінійку своїх дизайнерських телевізорів The Frame, які у 2022 році отримають матове покриття екрана, яке на дотик нагадує полотно або папір.

Варто наголосити, що однією з основних функцій The Frame є демонстрація творів мистецтва. Попередні покоління пристрою можуть точно підбирати баланс білого та яскравість зображення на основі навколишнього освітлення, щоб у користувача не виникало сумнівів, що перед ним справжня картина, а не цифрове зображення.

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Водночас є одна особливість, яка дає змогу виявити, що перед вами телевізор, а не картина і з цією проблемою Samsung боротиметься у новій лінійці The Frame. Мовиться про сонячні бліки, які поверхня екрану відбиває і матове покриття повинне суттєво покращити ситуацію.

Не відрізнити від справжніх картин

Представляючи нове покриття антивідблиску дисплея Samsung сподівається, що твори мистецтва будуть виглядати на The Frame набагато реалістичніше, ніж раніше.

Магазин художніх творів, у якому можна придбати картини для демонстрації на The Frame, пропонує користувачам понад 1600 картин.

У 2022 році The Frame пропонуватиметься у семи різних розмірах від 32 до 85 дюймів. Щодо технічних характеристик, вони будуть приблизно такими, як і минулого року. The Frame забезпечить підтримку 4K HDR і дозволить запускати в ігри з роздільною здатністю 4К з частотою 120 кадрів в секунду завдяки підтримці HDMI 2.1. На жаль, Samsung, як і раніше, продовжує повністю ігнорувати Dolby Vision.

Інформація про ціни та доступність телевізорів Samsung The Frame 2022 повинна буде з'явитися ближче до моменту їх виходу на ринок, який відбудеться в найближчі місяці.