Варто наголосити, що однією з основних функцій The Frame є демонстрація творів мистецтва. Попередні покоління пристрою можуть точно підбирати баланс білого та яскравість зображення на основі навколишнього освітлення, щоб у користувача не виникало сумнівів, що перед ним справжня картина, а не цифрове зображення.
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Водночас є одна особливість, яка дає змогу виявити, що перед вами телевізор, а не картина і з цією проблемою Samsung боротиметься у новій лінійці The Frame. Мовиться про сонячні бліки, які поверхня екрану відбиває і матове покриття повинне суттєво покращити ситуацію.
Не відрізнити від справжніх картин
Представляючи нове покриття антивідблиску дисплея Samsung сподівається, що твори мистецтва будуть виглядати на The Frame набагато реалістичніше, ніж раніше.
У 2022 році The Frame пропонуватиметься у семи різних розмірах від 32 до 85 дюймів. Щодо технічних характеристик, вони будуть приблизно такими, як і минулого року. The Frame забезпечить підтримку 4K HDR і дозволить запускати в ігри з роздільною здатністю 4К з частотою 120 кадрів в секунду завдяки підтримці HDMI 2.1. На жаль, Samsung, як і раніше, продовжує повністю ігнорувати Dolby Vision.
Інформація про ціни та доступність телевізорів Samsung The Frame 2022 повинна буде з'явитися ближче до моменту їх виходу на ринок, який відбудеться в найближчі місяці.