Схоже вчені помилялися щодо причин пересихання Марса

Якщо вірити найпопулярнішій з гіпотез зміни атмосфери Марса, планета втратила вуглекислий газ, який допомагав зберігати тепло. Але недавнє дослідження русла марсіанських річок і те, що вони можуть розповісти про воду та атмосферу Марса, говорить про те, що зміна клімату сталася через втрату іншого важливого інгредієнта, без якого вода замерзла.

Раніше Марс був схожий на Землю та був вкритий сіткою річок і озер. Їх сліди планета зберігає досі, але приблизно три мільярди років тому вони пересохли, і ніхто не знає чому.

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Люди висували різні ідеї, але ми не знаємо точно, що викликало таку різку зміну клімату. А зрозуміти дуже треба, особливо тому, що це єдина планета, про яку нам точно відомо, що вона перетворилася з придатної для проживання на непридатну,

– сказав Едвін Кайт, геофізик з Чикагського Університету.

У 1972 році вчені побачили знімки поверхні Марса і з подивом зрозуміли, що на планеті колись було повно рідкої води. Оскільки там немає тектонічних плит, які могли б зрушуватися, русла стародавніх рік досі збереглися. Це й дозволило Кайту та його колегам проаналізувати складені за роки спостережень карти Марса та розрахувати хронологію зміни активності водойм за мільярди років. Потім вони поєднали зібрані відомості з моделями різних кліматичних умов і подивилися, що краще підходить.

Моделювання враховувало безліч факторів, що впливають на клімат планети:

близькість до Сонця,

склад атмосфери,

наявність снігового та крижаного покриву,

хмари.

Що стало причиною зміни атмосфери Марса

Порівнявши отримані результати, вчені помітили щось несподіване: зміна обсягу вуглекислого газу в атмосфері не впливала на результат. Отже, СО2 неспроможна виступати визначальним чинником висихання планети.

Натомість з'явилося кілька альтернативних варіантів. Нові дані вписуються в сценарій, за якого тонкий шар крижаних хмар високо в атмосфері Марса діє як прозоре скло парника, що утримує тепло. Наприклад, такий ефект міг створити водень, що потрапив в атмосферу планети з її надр і вступав у взаємодію з вуглекислим газом.

Вчені не можуть поки що розкрити таємницю загибелі Марса, але знають, як обмежити можливі варіанти. Вони запропонували кілька тестів, які б міг провести марсохід Perseverance.

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До речі, у квітні Perseverance, який зараз перебуває на Червоній планеті, зафіксував бортовою камерою особливу подію – сонячне затемнення. Дослідницький апарат записав відео й надіслав його на Землю.

Затемнення відбулося, коли Фобос, один з двох супутників Марса, пройшов між Марсом та Сонцем. Весь процес тривав лише 40 секунд.