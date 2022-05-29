Раніше Марс був схожий на Землю та був вкритий сіткою річок і озер. Їх сліди планета зберігає досі, але приблизно три мільярди років тому вони пересохли, і ніхто не знає чому.

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Люди висували різні ідеї, але ми не знаємо точно, що викликало таку різку зміну клімату. А зрозуміти дуже треба, особливо тому, що це єдина планета, про яку нам точно відомо, що вона перетворилася з придатної для проживання на непридатну,

– сказав Едвін Кайт, геофізик з Чикагського Університету.

У 1972 році вчені побачили знімки поверхні Марса і з подивом зрозуміли, що на планеті колись було повно рідкої води. Оскільки там немає тектонічних плит, які могли б зрушуватися, русла стародавніх рік досі збереглися. Це й дозволило Кайту та його колегам проаналізувати складені за роки спостережень карти Марса та розрахувати хронологію зміни активності водойм за мільярди років. Потім вони поєднали зібрані відомості з моделями різних кліматичних умов і подивилися, що краще підходить.

Моделювання враховувало безліч факторів, що впливають на клімат планети:

близькість до Сонця,

склад атмосфери,

наявність снігового та крижаного покриву,

хмари.

Що стало причиною зміни атмосфери Марса

Порівнявши отримані результати, вчені помітили щось несподіване: зміна обсягу вуглекислого газу в атмосфері не впливала на результат. Отже, СО2 неспроможна виступати визначальним чинником висихання планети.

Натомість з'явилося кілька альтернативних варіантів. Нові дані вписуються в сценарій, за якого тонкий шар крижаних хмар високо в атмосфері Марса діє як прозоре скло парника, що утримує тепло. Наприклад, такий ефект міг створити водень, що потрапив в атмосферу планети з її надр і вступав у взаємодію з вуглекислим газом.

Вчені не можуть поки що розкрити таємницю загибелі Марса, але знають, як обмежити можливі варіанти. Вони запропонували кілька тестів, які б міг провести марсохід Perseverance.

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До речі, у квітні Perseverance, який зараз перебуває на Червоній планеті, зафіксував бортовою камерою особливу подію – сонячне затемнення. Дослідницький апарат записав відео й надіслав його на Землю.

Затемнення відбулося, коли Фобос, один з двох супутників Марса, пройшов між Марсом та Сонцем. Весь процес тривав лише 40 секунд.