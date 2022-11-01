Tesla рухається в прірву? Компанії Ілона Маска вже передбачають програш у гонці електромобілів

Західне видання Medium опублікувало великий матеріал про компанію Tesla, у якому на основі кількох тенденцій висловило припущення, що дні Tesla як лідера галузі полічені. Зокрема й через китайські компанії.

Як повідомляє 24 канал, свого часу Tesla дала нове життя електромобілям, популяризувала їх і, можна сказати, зробила трендом. Компанія є лідером галузі понад десять років, випереджаючи конкурентів у дальності пробігу, швидкості зарядки, продуктивності або ціні. Однак лідерство починає вислизати з рук Tesla, як повідомляє Medium, через нещодавні зміни в Китаї та деякі нові падіння цін на акції.

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Справи погіршуються

Як відомо, Tesla нещодавно знизила вартість Model 3 та Model Y у Китаї на дві та чотири тисячі доларів відповідно. Однак згодом мусила повертати все назад через збільшення матеріальних витрат. Ці маніпуляції фактично привели ціни до колишнього рівня, при значно дорожчих тепер комплектуючих. Крім того, у 2021 році Tesla продала лише 150 000 Model 3 у Китаї.

Ці два факти змушують робити висновки про падіння доходів компанії. І хоч для такого гіганта як Tesla воно не настільки відчутне, як могло б здатися, все ж побоювання інвесторів щодо ймовірного впливу цього падіння прокотилося фондовим ринком і призвело до падіння акцій Tesla на 7%, хоч в історії компанії траплялися й гірші ситуації з цінами на акції.

Китай дихає в потилицю

Якщо порівнювати Tesla із західними виробниками, то компанія Маска перебуває на низку кроків попереду. Однак коли мова заходить про китайські бренди, то виявиться, що їхні автівки вже випереджають Tesla.

Журналіст Medium Вілл Локетт порівнює автівку Zeekr 001 від китайського виробника Geely з Tesla Model Y Long Range. Перша практично в усіх характеристиках переважає конкурента, але коштує 48 000 доларів, тоді як за другу просять 60 000 доларів. На думку журналіста споживач швидше обере Zeekr, ніж Model Y, поповнивши заробітки китайців, однак це твердження можна буде перевірити лише згодом.

Однак Zeekr не єдиний серйозний конкурент Tesla. Інші китайські виробники електромобілів починають пропонувати для місцевого споживача продукти зі значно кращими характеристиками, ніж у Tesla, але за менші гроші. Це дедалі більше зменшує поставки й відповідно доходи американської компанії. В такій ситуації єдине, що може зробити Ілон Маск для збільшення продажів – це знизити ціни в надії, що це поверне йому клієнтів.

Китай – це лише початок

Таку ситуацію сьогодні можна спостерігати лише в Китаї. Однак Вілл Локетт упевнений, що вже найближчими роками дешеві та якісні електромобілі будуть запропоновані на ринках США, Канади, ЄС та Австралії. Отже, незабаром Tesla може опинитися перед необхідністю знизити ціни на свою продукцію по всьому світу, що призведе до скорочення її прибутків і падіння курсу її акцій.

Американський мільярдер, який також нещодавно став власником Twitter, має кілька масштабних проєктів, здатних забезпечити здешевлення автомобілів Tesla: батарея 4680 і його майбутня літієва шахта.

Батарея 4680 обіцяє знизити ціну за одну кіловат-годину на 56 відсотків, однак вимагає нових технологій, таких як сухе покриття і кремнієві аноди. Tesla знадобиться багато інвестицій, щоб налагодити належне виробництво цих акумуляторів, що вимагатиме або високих прибутків, або високої ціни акцій для залучення коштів.

Те саме стосується й літієвої шахти. Щоб боротися зі зростанням вартості матеріалів, Tesla хоче збудувати власну літієву шахту. Однак і тут потрібна величезна кількість інвестицій для запуску, що вимагатиме або величезних прибутків від власних продажів, або високих цін на акції, щоб допомогти залучити фінансування.

Таким чином, Tesla зараз заблокована в цій гонці. Щоб нарешті рушити вперед їй необхідно спочатку завершити обидва проєкти, поки весь світ не повторив те, що зробив Китай.

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Які ж висновки

Справи Tesla, звісно, не настільки погані, як може здатися. Компанія має шалені прибутки, отримуючи близько 24 000 доларів на кожну продану Model Y – це близько 40% рентабельності. Якби Маск забажав ще більше знизити ціну на свої автомобілі, то легко міг би це зробити й залишити бізнес на плаву. Однак цей крок, імовірно, припинив би будь-яку розробку батарей 4680 або будівництво літієвих шахт та обвалив би ціни на акції. Разом із тим Tesla накопичила колосальні грошові резерви в розмірі 18 мільярдів доларів, яких мало б вистачити для оплати обох проєктів.

Чи буде цього достатньо для утримання лідерства в галузі? Автора матеріалу Medium Вілл Локетт вважає, що ні. Річ у тім, що такі автомобілі, як Zeekr вже сьогодні знаходяться попереду і буквально стоять у черзі на модернізацію. Вони готові до встановлення нових модернізованих батарей, які заряджаються швидше і мають більших запас ходу. Це дозволяє їм значно випередити Tesla, навіть з повністю розгорнутими 4680 батареями та власними запасами літію.

Навіть якщо Tesla зможе реалізувати все, що задумала, її автомобілі все одно будуть боротися проти майбутньої конкуренції – поки Маск впроваджуватиме одну технологію, конкуренти з Китаю вже будуть освоювати наступну. Таким чином Tesla вже скоро може опинитися десь посередині гонки електромобілів, а можливо, і гірше.