Астрономи спантеличені, вони виявили надзвичайно дивний об'єкт у відкритому космосі

Астрономи виявили загадкову нейтронну зорю, яка набагато легша, ніж вважалося раніше. Це підриває наше розуміння фізики та еволюції зір. Цікаво те, що знайдена зірка може складатися переважно з кварків.

Виявлена нейтронна зірка має радіус всього 10 кілометрів і лише 77 відсотків маси Сонця. Це робить її набагато легшою, ніж інші раніше вивчені нейтронні зорі, які зазвичай мають масу в 1,4 раза більшу за масу Сонця при тому ж радіусі.

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Новий тип нейтронних зірок

Команда астрономів під керівництвом Віктора Дорошенка з Тюбінгенського університету імені Еберхарда Карла в Німеччині припускає, що це може бути абсолютно новий тип зірки.

Наша оцінка маси робить центральний компактний об'єкт в HESS J1731-347 найлегшою нейтронною зіркою, відомою на сьогодні, і потенційно більш екзотичним об'єктом – тобто кандидатом в "дивні зірки",

– мовиться в статті.

Нейтронні зорі, які є одними з найщільніших об'єктів у відомому Всесвіті, зазвичай утворюються після того, як надгігантські зірки стають надновими. Потім ядро зірка може вибухнути, стискаючи всю цю масу в надзвичайно щільний об'єкт.

За розрахунками вчених, одна чайна ложка нейтронної зорі мала б масу майже в 4 мільярди тонн.

Нещодавно відкритий об'єкт кидає виклик нашим відомим визначенням і межам.

Що відомо про зірку

Дорошенко та його команда виявили, що зірка насправді набагато ближча до нас, ніж ми думали. Дані отримані космічним апаратом Gaia Європейського космічного агентства дозволили їм перерахувати масу загадкової зірки.

Отримані маса і радіус, однак, просто не вписуються в наше поточне визначення нейтронної зірки, що робить це нове відкриття можливим кандидатом в "дивні зірки", на думку команди.

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Дивні зірки Це гіпотетичні небесні об'єкти, які, як вважається, складаються в основному з "дивної кваркової" матерії, що дозволяє їм мати більш низьку температуру і масу, ніж інші нейтронні зірки.

Астрономи також припускають, що дивні зірки можуть стояти за швидкими радіосплесками, загадковими і потужними сплесками радіоімпульсів, які ще належить пояснити. Словом, це дуже незвичайний об'єкт, який може змусити нас дещо переглянути наші уявлення про Всесвіт.