У Шотландії, на острові Скай, палеонтологи відшукали скелет птерозавра юрського періоду. Відкриття було зроблене аспіранткою Амелією Пенні, яка випадково помітила щелепу вимерлої тварини, яка вирізнялася на фоні каміння. Коли ж скам'янілість дослідили, то виявилося, що це унікальна знахідка.

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Реконструкція знайденого птерозавра; білим кольором позначені кістки, які вдалося знайти / Твітер Стівена Брусетті

Птерозавр з острова Скай

Після того, як птерозавра дослідили, виявилося, що ця знахідка унікальна:

Виявилося, що скам'янілість – це один з найповніших скелетів птерозаврів, що були знайдені. А, можливо, й взагалі найкраще збережений зі всіх, що знайшли. Птерозавра мав значні розміри.

Другий пункт особливо важливий, адже знахідці 170 мільйонів років. Річ у тому, що тоді на Землі була середина юрського періоду й вважалося, що у той час "летючі ящери" не були дуже великими – розмах крил не перевищував 1,6 метра. Проте знайдена тварина, що отримала назву Dearc sgiathanach, мала розмах крил щонайменше 2,5 метра.

Це говорить нам про те, що птерозаври вже досягли розмірів найбільших сучасних птахів на початку своєї історії,

– розповідає професор палеонтології Единбурзького університету Стівен Брусетті.

Дослідникам знадобилося кілька днів, щоб дістати усі скам'янілості. На заваді роботі стояли приливи – науковцям доводилося чекати на відлив, щоб повернутися на узбережжя та продовжувати діставати скам'янілості. На щастя, жодна кісточка не була втрачена.