Дані дослідницької компанії CBR показують, що 33% українських інтернет-користувачів здійснювали покупки в інтернеті у 2020 році. А третина споживачів переглядає сайти і додатки магазинів, перш ніж купити товар, повідомляють в доповіді Kantar і Catalyst.

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Таким чином, бізнесу не просто цікаво, а необхідно цифровізувати бізнес. Це також відкриває безліч можливостей зростання для рітейлерів і спрощує підбір одягу. Крім того, технології можуть допомогти користувачам купувати речі більш усвідомлено.

Як саме це відбувається, як змінюється ритейл технологічно і що пропонує розробка українських інженерів, розповість Наталія Стрюкова, Senior Designer, Usability and Design Consultant, GlobalLogic.

Як ритейл живе в пандемію

McKinsey в своєму Global Fashion Index (MGFI) 2020 прогнозували, що глобальне зростання у модній індустрії сповільниться і буде на рівні 3-4% на рік, що було трохи нижче очікуваних трендів розширення ринку на найближчі роки. Так, у березні 2020 році третину споживачів у США планували витратити трохи або суттєво менше на предмети розкоші і моди, ніж до пандемії. Незважаючи на це, кількість інтернет-магазинів модного одягу різко зросла. Доходи онлайн-ритейлерів збільшилися на 30%, а британський рітейлер Boohoo заявив про 45% збільшення виручки за всіма своїми модним брендам за той же період.

Рітейлери бачать потенціал в цифровізації бізнесу і шукають, як впроваджувати нові технології для розширення асортименту і задоволення зростаючого попиту в галузі сталого розвитку. Більш того, так бізнес швидше відновиться після пандемії коронавируса. Очікується, що це відбудеться до 2023 року, а глобальний ринок онлайн фешн-індустрії досягне 672,71 мільярда доларів. Це на майже на 190 мільярдів більше, ніж в 2020 році.

Нова реальність: пріоритети покупців змінюються

Зараз основною проблемою для багатьох модних брендів стало те, що вони все більше відстають від очікувань споживачів. Тепер користувачам недостатньо простої покупки модних товарів – стрімке зростання цифрових технологій розширив можливості людей. Клієнти більше піклуються про те, як вони виглядають на публіці і в соціальних мережах, а також їм доступно більше інформації про товари. Переважна більшість споживачів використовують цифрові канали до, під час або після здійснення покупок.

Тому, мода стає цифровою. Це означає, що бізнес аналізує попит, впроваджує технологічні розробки в платформах цифрового маркетингу, торгівлі, продажу та обслуговування, покращує персоналізовані пропозиції для клієнтів і, в кінцевому підсумку, підвищує показники конверсії і доходи. Також завдяки доступності big data, IoT і науки про дані фешн-бренди тепер можуть краще розуміти своїх клієнтів, реагувати на ринкові тенденції і адаптувати свою інформацію про продажі і продукти.

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Цифрові рішення використовуються у віртуальних модних показах, а діджитал-роздягальні допомагають швидше визначитися з покупкою. Це підкріплює тренд усвідомленого споживання і економіки спільного споживання (sharing economy). Ще 5 років тому її розмір становив 18,2 мільярда доларів. За прогнозами американської Juniper Research, до 2022 року її розмір складе 40,2 мільярда доларів. Разом зі зростанням економіки спільного споживання зростає увага до проблем екології і усвідомленого споживання. Так, сформувався тренд на діджитал-гардероб.

Про віртуальну моду активно заговорили ще у 2019 році. Тоді дизайнери з Нідерландів представили перше цифрове плаття для дефіле онлайн. Незабаром білоруський стартап запустив додаток з каталогом для віртуальної примірки брендових кросівок. У період локдауна і ізоляції діджитал-рішення стали не розвагою, а необхідністю для збереження своїх позицій.

Віртуальні модні покази тепер підсилюють ефект від шоу за допомогою 3D-проєкцій, голограм і анімованих live-шоу. Колекції весна-літо 2021 можна було подивитися з будь-якої точки світу завдяки VR- і AR-технологій. Світський світ моди тепер доступний кожному, а Діджитал-гардероб і цифрова одяг набирають популярності.

Більшість трендів в фешн індустрії демонструють глобальну стурбованість неусвідомленим споживанням товарів і піднімають питання боротьби з конс'юмеризмом – тобто, рухаються в бік усвідомленого споживання. Покупці також все більше цікавляться цим напрямком і шукають спосіб придбати речі екологічно. Сьогодні відповідальне споживання є однією з 17-ти глобальних цілей ООН для світових лідерів.

Як технології допомагають бути усвідомленим

Щоб допомогти людям швидше адаптуватися до нового стилю споживання, українські розробники GlobalLogic створили віртуального стиліста – концепт Look Builder. Це – один з інструментів для усвідомленого споживання. Він допомагає створити повноцінний образ і побачити картину в цілому без необдуманих покупок. Крім того, робить шопінг простіше завдяки рекомендаціям по поєднанню речей.

Додаток - комбінація Діджитал рішень, на які зараз є попит у індустрії. Розробка допомагає знаходити речі по картинках, а й створювати з ними комбінації образів – капсульний гардероб. Таким чином маючи до 10 речей, можна отримати унікальні луки на місяці з рекомендаціями по сезону.

При розробці функціоналу додатка інженери хотіли полегшити поповнення гардероба і прискорити шопінг в цілому для користувачів, а також допомогти магазинах оптимізувати продажу – створити додаток, який тебе розуміє. Сподобався образ з Instagram? Не проблема – сфотографуйте його і концепт допоможе знайти схоже. При цьому не потрібно шукати одяг по всім магазинам міста і сумніватися чи підійде тобі. Концепт допоможе купити те, що потрібно покупцеві.

Складнощі вибору: створення образу онлайн

Часто клієнтові складно підібрати бажаний образ навмання по картинці з інтернету і бути впевненим, що речі відмінно будуть сидіти саме на них. Можливість приміряти одяг онлайн допомагає користувачам визначитися з покупкою і не прогадати з вибором. Відомі бренди вже запускають віртуальні роздягальні. Гучний приклад – Gucci представили AR-додаток для смартфонів з віртуальної приміркою взуття та можливістю покупки вподобаної пари. Схожа ідея – пошук по картинці – недавно додали на сайті Mango і маркетплейс Aliexpress.

При цьому Look Builder корисний не лише користувачам, але і компаніям. Через те, що покупці довго вибирають образ, не знаходять потрібний товар і не завжди орієнтуються в цінах бізнес втрачає клієнтів. Тому, завдання рітейлера – допомогти клієнтам підібрати одяг швидко, максимально під свої потреби і без зайвого стресу. Віртуальні роздягальні допомагають клієнтам побачити фінальний образ на собі, а це в свою чергу збільшує продажі магазину і залучає нових покупців. Користувачі з задоволенням приміряють віртуальний лук з магазину і потім репостять створені образи в соціальних мережах. Це робить віртуальний шопінг зі стилістом або друзями легшим і цікавішим.

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Look Builder має більше можливостей у порівнянні з віртуальною роздягальнею, для повноцінного використання якої кожна річ в каталозі повинна бути оцифрована. Одна з переваг Look Builder – створення мудбордів образів з асортименту магазину, які можна зберегти або поділитися в соціальних мережах. Розробка допомагає швидко компонувати добірки образів з речей в каталозі без додаткових фінансових витрат на оптимізацію. Оновити асортимент не займає багато часу, а консультанти можуть приділити увагу більшій кількості гостей.

Так, Look Builder робить шопінг простішим. Споживачам комфортніше приходити в магазин, адже вони не проводять години у роздягальні спілкуючись з консультантом. При цьому інноваційні технології допомагають споживати одяг усвідомлено і створювати гардероб не на один рік.

Автор – Наталія Стрюкова, Senior Designer, Usability and Design Consultant, GlobalLogic