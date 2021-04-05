За словами співробітника відділу громадської інформації відомства шерифа Кайла Формана, пошкоджень внаслідок падіння бака виявлено не було. Балон для зберігання гелію лише залишив на землі слід від удару глибиною 10-13 сантиметрів. Представники SpaceX були повідомлені про інцидент і прибули на місце, щоб забрати космічне сміття.

До теми Falcon 9 видовищно згоріла в атмосфері: дивіться відео

SpaceX забрала покритий композитом балон високого тиску після входу в атмосферу Falcon 9. Об'єкт був виявлений на приватній території. Для ЗМІ та шукачів скарбів: подробиць ми не розкриваємо. Власник землі просто хоче, щоб його залишили у спокої,

– повідомив офіс шерифа адміністративного округу Грант.

Деталі інциденту з баком від Falcon 9

Джерело: Tri-City Herald

Висота бака складає близько 1,5 метра. Де саме впав балон, не повідомляється, але газета Tri-City Herald повідомила, що сталося це на полі фермера. 25 березня небо над штатами Вашингтон і Орегон освітили смуги від палаючих залишків другого ступеня ракети Falcon 9. SpaceX, схоже, публічно не підтверджувала, що це була її ракета.

Деякі спостерігачі вирішили, що це метеорит або комета, але астрономи відразу повідомили, що мова йде про залишки другого ступеня Falcon 9, який не був штатно спрямований на зниження, щоб примусово згоріти у атмосфері. Він залишився якийсь час на орбіті, поступово знижувався і увійшов у щільні шари під дією гравітації, створивши тим самим фантастичне шоу для усіх, хто його спостерігав.

Про яку ракету йде мова

Falcon 9 це двоступенева ракета SpaceX. Перший багаторазовий ступінь, в якому розміщені дев'ять двигунів Merlin, виконує початкову важку роботу, відриваючи ракету від землі, а другий ступінь з одним двигуном Merlin виводить її на задану орбіту. Перший ступінь повертається, як правило вдало, на землю (а частіше – на безпілотні баржі в океані). Другий ступінь компанія зазвичай залишає на орбіті (після чого він поступово знижується) або направляють примусово і він згоряє у атмосфері.