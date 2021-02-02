Астрономи за допомогою наземних і космічних телескопів відшукали систему з чотирьох екзопланет. У цьому їм допомогли два старшокласники, які займалися обробкою даних спостережень.

Джерело: The Astronomical Journal

Група астрономів на чолі з Тансу Дайлан з Інституту астрофізики і космічних досліджень Массачусетського технологічного інституту повідомила про відкриття системи TOI-1233 з чотирьох екзопланет навколо зірки HD 108236, розташованої на відстані близько 200 світлових років від Сонця.

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Що відомо про планети

Спочатку відкриття було зроблено космічним телескопом TESS, який спостерігав за рухом планет по диску зірки у 2019 році. Надалі воно було підтверджено за допомогою даних спостережень наземних телескопів.

У роботі брали участь два старшокласники 16 і 18 років, які займалися обробкою даних телескопа TESS в Гарвард-Смітсонівському центрі астрофізики і можуть вважатися одними з наймолодших астрономів, які зробили подібне відкриття.



Схема системи TOI-1233 / Зображення Tansu Daylan et al./The Astronomical Journal, 2021

Маса зірки HD 108236 становить 0,9 маси Сонця, а радіус — 0,88 радіуса Сонця. Її температура оцінюється в 5730 Кельвін, а вік — в 5,8 мільярда років. Навколо зірки звертається чотири екзопланети. Найближчою до неї є HD 108236B радіусом 1,58 радіуса Землі, яка була віднесена до категорії гарячих скелястих суперземель, і здійснює один оборот навколо світила за 3,79 земних днів. На ній відсутня газова оболонка.

Інші три екзопланети TOI-1233 були класифіковані як субнептуни. Радіуси HD 108236C, HD 108236D і HD 108236E були оцінені у 2,06, 2,72 і 3,12 радіуса Землі, відповідно, а періоди обертання навколо зірки – у 6,2, 14,17 і 19,59 земних днів, відповідно.

Зірка у системі дуже яскрава, а планети охоплюють широкий діапазон радіусів і температур. TOI-1233 представляє хорошу ціль для спектроскопічних спостережень за допомогою майбутнього космічного телескопа "James Webb Space Telescope". Крім того, за планетами буде спостерігати та телескоп CHEOPS, який повинен допомогти вченим уточнити радіуси екзопланет.