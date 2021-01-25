Вибух акумулятора телефону знову спричинив нещасний випадок. Цього разу інцидент трапився в Білорусі. В результаті постраждав 16-річний школяр.

Джерело: ixbt.com

Неприємний інцидент стався у Мінську. Його деталі розповіли у пресслужбі МНС Білорусі.

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Деталі про вибух Nokia

Ситуація трапилась 24 січня 2021. Телефон Nokia 3310 стояв на зарядці, під'єднаний до мережі. Саме тоді трапився вибух.

На той момент у квартирі був 16-річний хлопець. Саме він постраждав внаслідок вибуху – він отримав опіки лівого стегна. Хлопця довелось госпіталізовувати.

Найімовірніше, мова йде не про легендарний телефон Nokia 3310 (складно повірити, що він досі працює), а про перевипуск, який дебютував в 2017 році.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про трагедію, яка трапилась під час зарядки iPhone. Молода росіянка взяла з собою у ванну смартфон, що перебував на зарядці. Він випадково впав у ванну, внаслідок цього дівчина загинула.