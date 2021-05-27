Чи шкодить нам мікропластик, який ми їмо

Людство повсюдно використовує пластикові вироби. Та якщо їх ми можемо бачити, то мікроскопічні частинки пластику для нас непомітні. Ми можемо вживати їх в їжу, не знаючи про це. Чи шкодить це нам?

Пластик – третій за поширеністю матеріал у світі після бетону та сталі. Частинки мікропластику можна знайти будь-де. Вони насичують ґрунт, плавають в океанах та літають у повітрі. Ми можемо не помітити частинки мікропластику та випадково з'їсти їх.

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Пластик на морському узбережжі / Фото Unsplash

Звідки береться мікропластик

Джерела мікропластика можуть бути різними.

Вплив сонячних променів на звичайний пластик змушує його розшаровуватися. Від нього відділяються маленькі частинки, які є мікропластиком.

Пластик використовується в одязі. Пошкодження або старіння одягу внаслідок використання спричиняє потрапляння мікропластику до навколишнього середовища.

Мікропластик активно використовується в процесі прання, він входить до складу прального порошку. Після прання він змивається разом з водою в каналізацію, а звідти потрапляє у ґрунтові води. Також він може залишитися на руках або одязі.

Мікропластик присутній навіть у зубних пастах, де він може використовуватися як відбілювач.

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В деяких зубних пастах можуть міститися мікроскопічні гранули поліетиленового пластику / Фото Unsplash

Наскільки шкідливий мікропластик, який потрапив до організму

Вплив мікропластику на організм людини не вивчений повною мірою. Вчені лише збирають доказову базу.

З'являються перші експериментальні дані завдяки дослідженням, які були проведені над тваринами. Згідно з ними регулярне споживання мікропластику негативно впливало на репродуктивну функцію пацюків та мишей.

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Як можна запобігти загрозі отруєння мікропластиком

Потрібно зменшити кількість спожитого мікропластику. В цьому допоможуть прості дії:

Пити фільтровану воду;

Обирати якісні натуральні продукти;

Мити їжу перед вживанням та інше.

Це не убезпечить вас від потрапляння мікроскопічних частинок пластику до вашого організму, проте зменшить їхній рівень.

Та глобальної мінімізації потрапляння мікропластику в навколишнє середовище можна досягнути лише спільними зусиллями усіх жителів планети.